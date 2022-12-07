الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.. وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.