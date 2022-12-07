جدة - نرمين السيد - كرم خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندس محمد سعدالدين على محمدين، مهندس التنظيم بحى شرق مدينة نصر، على ما قام به من عمل وطنى، برفضه رشوة قدرها مليون جنيه، لاستكمال أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الطوب الرملى.





وتأتى هذه الواقعة استمراراً لجهود الدولة وتكريم النماذج الوطنية المخلصة، التى تضع المصلحة العليا للوطن، قبل مصالحها الخاصة، حيث رفض المهندس الشاب استكمال أعمال البناء فى منطقة الطوب الرملى بمدينة نصر بدون استخراج رخصة استئناف أعمال، ومنع استبدال 4 رخص سارية برخص ملغاة بالمخالفة للقانون. ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير لأسرة المهندس الشاب، على حسن تربيتهم لهذا النموذج القدوة لشباب الوطن، مؤكدًا أنه مصدر فخر للعاملين بالمحافظة ولشباب مصر ونموذج ومثل يحتذى به فى حب الوطن وإيثار المصلحة العامة. وأكد أن مصر تفخر دائمًا بأبنائها المخلصين الشرفاء وتضع تحمل مسؤولية الوطن، أمام أعينهم باعتبار أن الشباب هم عماد المستقبل وبناة الجمهورية الجديدة ودائماً تحيا مصر بأبنائها الشرفاء الوطنيين المخلصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يكرم مهندسا رفض رشوة شرق مدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.