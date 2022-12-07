جامعة أسيوط تخصص موارد مالية لتنفيذ عدة مشروعات كبرى

جدة - نرمين السيد - أكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، حرص إدارة الجامعة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإنهاء تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى عدة مجالات والتى لها الأثر المباشر على العملية التعليمية لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر.





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