الأوقاف تعلن المراحل المستهدفة لبرنامج «التحفيظ عن بُعد»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن برنامج "التحفيظ عن بعد" المقرر إطلاقه قريبا، يستهدف عدة مراحل منها مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، فضلا عن المرحلة المفتوحة للجميع.





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إطلاق البرنامج يأتى فى إطار اهتمامها وعنايتها بالقرآن الكريم "تلاوة وحفظا وفهما"، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذى يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، وعملا على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم. وأشارت إلى أن برنامج "التحفيظ عن بعد" يقدم مزايا إيجابية منها: منح المشارك شهادة ختم القرآن الكريم وفهم معانيه من وزارة الأوقاف، وضم المتميزين لعضوية المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف، والتحاق الراغبين من الحفظة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم مباشرة، وإعطاء الأولوية للمشاركة فى المسابقات القرآنية المحلية والدولية، وتقدم جوائز للأكثر تميزًا.

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