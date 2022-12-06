متحدث الصحة تكشف موعد انتهاء الفيروس المخلوى وطرق الوقاية من الإصابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:35 مساءً - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي منتشر في المجتمع المصري بأكمله وليس في المدارس فقط، مشيرا إلى أن هذا الانتشار متكرر الحدوث في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء على مستوى العالم، لكن أزمة كورونا خلال العامين الماضيين جعلتنا ننسى ذلك.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الثلاثاء، أن أي موجة فيروسية يكون لها بداية وتصاعد ونهاية، وسوف ينتهي انتشار الفيروس المخلوى بمجرد الدخول في فصل الشتاء.

وتابع: "الفيروس المخلوى ينتشر بشكل سريع ولكن اعراضه مثل البرد، ونسب الوفاة بسبب الفيروس ضعيفة جدا بالمقارنة بفيروس كورونا، وليس خطر بالشكل الكبير مثل كوفيد 19، وانتشاره بين الأطفال والكبار والعدوة عادية للغاية، ولكنه ليس بالخطر الكبير مثل فيروس كورونا".

وناشدا المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الأسر بأهمية زيادة المناعة من خلال التغذية الجيدة، وكثرة شرب السوائل والتطهير المستمر للأسطح والأيدي، والتهوية الجيدة وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مع أهمية الحصول على تطعيم الأنفلونزا للوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي.