الأسئلة «مقالية وMCQ».. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه بالنسبة لاختبارات شهادة الثانوية العامة، فقد وافق رئيس الجمهورية على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.





ويوضح الفيديو جراف التالى تفاصيل الشكل الجديد لأسئلة الثانوية العامة:

وأشار الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

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