مدير عام الكرنك والكباش: مؤتمر المناخ سبب ازدهار السياحة فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:34 مساءً - قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن المنطقة تشهد خلال الموسم الحالى حالة من الازدهار السياحى، حيث أن مؤتمر المناخ COP27، الذى نظمته الدولة المصرية على أعلى مستوى بهذه الإمكانيات كان له مردود إيجابى متميز وتأثير قوى ليس فى حضور المؤتمر فقط بل فى حركة السياحة فى مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن مؤتمر المناخ كان أحد الأسباب الذى تسبب فى ازدهار الحركة السياحة خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ، والذى أكد أن هناك تركيز وطفرة كبيرة من الدولة المصرية على المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أننا نجنى ثمار الافتتاحات الأثرية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل افتتاح طريق الكباش، وذلك من خلال الجهود التى تبذلها ادلولة من ناحية السياحة والترويج للمناطق الومواقع الأثرية وتسهيل حركة الطيران، وكل ذلك له تأثير مباشر على ازدهار الحركة السياحية فى مصر.

يذكر أنه فن تلك الأيام يمر عام على افتتاح طريق الكباش وهو طريق يربط معابد الكرنك شمالًا بمعبد الأقصر جنوبًا، ليصل إجمالي أطوال الطريق إلى 2700 متر، بعدد ما يقرب من 1200 تمثال.

وكان لإحياء طريق الكباش الفرعونى محط اهتمام الدولة عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، نظرًا لأنه أحد أهم المشروعات القومية فى المجال الأثرى والسياحى، فى قلب مدينة الأقصر، والذى يضمن للأفواج السياحية رحلة سياحية بين التراث والحضارة الفرعونية القديمة، بطول 2700 متر بدءًا من معبد الأقصر بكورنيش النيل، حتى معابد الكرنك التاريخية.

وطريق الكباش كان يشهد احتفالات أعياد الأوبت بموسم الفيضان، والتى كان يزور فيها آمون معبد زوجته موت فى الأقصر، والتى تبقى 40 يوما بمعبد الأقصر وتنتقل للكرنك عبر النيل بمواكب احتفالية، وتسير مواكب الاحتفالات أيضًا من وإلى معبد الكرنك عبر طريق الكباش فى مشاهد كرنفالية دونت على جدران المعابد الفرعونية بالمحافظة.