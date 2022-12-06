المغرب للمره الأولى يتأهل للدور الربع النهائي فى كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:34 مساءً - حقق المنتخب المغربي العديد من الأرقام القياسية، عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، ونجاحه في إقصاء منتخب اسبانيا.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتغلب منتخب المغرب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا ضمن منافسات دور الستة عشر.