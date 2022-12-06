وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان الاستعداد لموسم القمح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم زراعة القمح، وبحث سبل التنمية الزراعية وما يرتبط بها من مجالات على أرض المحافظة.

واستعرض الزملوط استعدادات المحافظة لموسم زراعة القمح، مؤكدًا الحرص على زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضي، وأكّد القصير على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضي الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

كما تناول اللقاء تطوير مراكز البحوث الزراعية بالمحافظة، والاهتمام بتطوير سلالات الماشية عالية الإنتاجية، وسرعة تجهيز مركز تجميع الألبان بمركز الفرافرة تماشيًا مع توجه الدولة للنهوض بصناعة الألبان وتنمية الثروة الحيوانية.