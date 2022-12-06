نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 05/12/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الدولار تشهد صعود وارتفاع بشكل سريع في البنوك والمصارف في الفترة الماضية حيث إن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر لعام 2022 في البنوك 24.51 للشراء ولكن بلغ سعر البيع 24.61 وهذا السعر تابع لبنك قناة السويس.

ولكن بعد رفع الفائدة حيث أن السعر يختلف بنسبة بسيطة من بنك لآخر بعد رفع الفائدة التي تسير عليها كل بنك حيث أن البنوك الخاصة تسجل سعر الدولار 24.55 جنيه في حاله الشراء وتسجل سعر 24.61 جنيه في حاله البيع.

أخبار سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية

وبذلك يشهد سعر الدولار ارتفاع مستمر في مصر وهذا الارتفاع ظهر بصورة واضحة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر لعام 2022 فسعر الدولار يؤثر علي سعر الذهب والنفط بشكل ملحوظ ويقل قيمة الجنيه المصري وترتب علي ذلك ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24.6% مقابل الجنيه المصري وهذا تم عند إعلان البنك المركزي اعتماد هذا السعر للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مستندا بتكنيك العرض والطلب في السوق.

وعلى أساس كل هذه الأحداث يتوقع وتنبأ الاقتصاديين والمصرفيين ان سعر الدولار سوف يرتفع ارتفاع ملحوظ قبل نهاية الشهر الجاري إلى مستوى جديد بين 26 إلى 30 جنيه وذلك من قبل موافقه وسماح صندوق النقد الدولي على صرف القرض لمصر

وحيث كشف الخبير الاقتصادي المدعو هاني جنينة والذي يعمل كمحاضر للجامعة الأمريكية أن سوف يصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما يقرب إلى 30 جنيهات مع قرار القيام بتحرير سعر الصرف وقام بنشر علي وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد الفيس بوك فقال إنه بالتأكيد تحرير سعر الصرف سوف يتم تحريره بشكل كامل لم يكن بعد ذلك من الرفاهيات بالرغم من أن هذا الحدث يدفعه إلى ما يقرب حوالي 30 جنيه حيث أننا لا نرغب إلا أن نشاهد سعر موحد مرة اخرى.

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فإن الكثير من خبراء المال يوصون بضرورة اتجاه المواطنين إلى الحصول على الوظائف التي تساعدهم على الحصول على دخل مادي بعملة الدولار، وذلك حتى لا يتأثرون بارتفاع الأسعار الذي يتوازى مع ارتفاع صرف الدولار الأمريكي.