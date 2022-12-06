نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة الجديدة الدكتور كحلة يعلن طرح شقق الإسكان بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنصورة الجديدة قام بافتتاحها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث افتتح المرحلة الأولى حيث وضح المهندس ياسر كحلة أن هناك 2000 فدان مساحات خضراء في المدينة الجديدة.

كما أضاف كحله وهو نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة في برنامج اليوم على قناة دي إم سي. أن المرحلة الأولى تشمل 2362 فدان من أصل 7200 فدان حيث وضح أن مساحة المدينة الجديدة هي 7200 على طول 15 كيلو متر.

كما وضح السيد ياسر كحله أن وزارة الإسكان تهتم بعنصر الاستمرارية في جميع المدن. معلنًا أن مدينة المنصورة هي مدينة لجميع المصريين وتشمل تحقيق العدالة الاجتماعية.

معلومات عن المنصورة الجديدة

تضم المدينة الجديدة 58 عمارة وتشمل 1400 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الجماعي. مع 196 عمارة ضمن مشروع سكن مصر بحوالي 4700 وحدة سكنية مع مشروع جنة مصر، والإسكان السياحي وهي الفيلات.

قامت الدولة تحت رعاية السيد الرئيس السيسي أن الدولة قامت باستثمار 20 مليار جنيه مصري. ضمن المرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة وتم بدء العمل في المرحلة الثانية من المدينة الجديدة.

تشمل المدينة الجديدة على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق. وكنائس ومساجد وأماكن ثقافية وترفيهية وحدائق عامة بطول الساحل المطل على البحر المتوسط بحوالي 15 كيلو متر.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي في مدينة المنصورة الجديدة

لافتا للجميع أن الدولة قامت بتوجيهات حيث سيتم خلال شهر طرح جميع الوحدات الغير مشغولة في مدينة المنصورة الجديدة. مع قطع أراضي استثمار عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي. وسيتم توضيح كافة الأسعار موضحا أنها ستكون مثل الأسعار التي تم طرحها فيما قبل ولكن باختلاف المستويات.

تعليق الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عن المنصورة الجديدة

إن ما تم إنجازه في المدينة الجديدة أمر يفوق الأحلام، مضيفا أن هذه المنطقة وهذا البناء الضخم والإنفاق الكبير ذهب إلى المصريين. عملوا في هذه المدينة وإنشاؤها، ومصريين آخرين يعملون فيها لصيانتها. وآخرين سيضخ استثمارات فيها، فنحن أمام عملية تنمية متكاملة تضاهي كل عمليات التنمية التي تتم في القطر المصري.

وفي خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفقد فيها كورنيش مدينة المنصورة. مع كلاً من السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد عاصم الجزار وزير الإسكان.