بأكثر من طريقة استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر يتساءل الكثير من المستهلكين لفاتورة التليفون الأرضي لهذا لشهر الجاري ديسمبر 2022، لذا جاء بيان الشركة المصرية للاتصالات لنشر رابط للإستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة، للتليفون الأرضي حتي يتم السداد في موعده وعدم تعرضهم لغرامة في حالة التأخير في السداد.

طريقة الاستعلام عن قيمة الاستهلاك

يمكن المستهلكين من معرفة قيمة استهلاكهم لفاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

خطوات فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

يتم الاستعلام والسداد للفاتورة لكافة العملاء من خلال إتباع خطوتين هم :

يتم التواصل مع رقم خدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات من هذا الرقم وهو : 19777

زيارة الموقع الرسمي للشركة علي شبكة الإنترنت والإطلاع علي القيمة المضافة وسدادها في موعدها من قبل المستهلك.

فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

يتم الدخول علي الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

تسجيل رقم تليفون المستهلك.

كتابة كود المحافظة.

النقر علي أيقونة “أستعلام” الظاهرة علي الصفحة الرئيسية.

يبدأ السداد للفاتورة بداية من تاريخ الخامس عشر من ديسمبر لجميع المستهلكين، مع إعطاء فترة سماح شهر حتي تاريخ الرابع عشر من يناير من العام الجديد 2023م.

أن التأخير في السداد يعرض المستهلك لدفع غرامة مالية تحدد من قبل الشركة.

يبدأ فرض الغرامة بداية من تاريخ الخامس عشر من يناير بعد انتهاء فترة السماح.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

الذهاب لأحد سنترالات الشركة المصرية للاتصالات للتسديد.

زيارة أحد مكاتب البريد وتسديد الفاتورة.

الذهاب لماكينات فوري المنتشرة.

استخدام ماكينات الـ ATM التابعة للبنك الأهلي المصري وcib.

الاعتماد علي خدمات سداد ومصاري.

استخدام خدمات خدماتي، أمان، ممكن، bee.

يذكر أن المصرية للاتصالات قد قامت خلال الفترة السابقة بعمل العديد من التطورات في الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، حيث تم تطوير مراكز خدمة العملاء التابعة لوزارة الاتصالات، وعمل دورات تدريبية للعاملين في الشركة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، كما تم إتاحة العديد من طرق السداد كما عرضنا أعلى المقال حتى يتمكن العملاء من سداد الفواتير الخاصة بهم بسهولة ويسر من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز الخدمة.