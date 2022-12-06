الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر عبر موقع نيابة المرور ppo.gov.eg

إن أهم الشروط اللازمة تجديد رخصة القيادة أن تكون السيارة خالية من أي مخالفات مرورية؛ لذلك يحتاج البعض إلى التأكد من ذلك؛ لذا أتاحت الحكومة في جمهورية مصر العربية إمكانية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر وذلك من خلال موقع المرور الرسمي، أو حتى من خلال التوجه إلى مقر المرور التابع لها اللوحة، وهذا ما نعرضه عليكم من خلال المقال.

الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

يمكنك الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بسيارتك من خلال تواجد رقم لوحة السيارة، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمرور الذي أتاحتها الحكومة المصرية، وإليكم أهم خطوات الاستعلام فيما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي للحكومة المصرية.

بعد ذلك اذهب على هذا الموقع الخاص بنيابات المرور المصرية

ثم اضغط على خدمة التراخيص من بين الاختيارات الموجودة في القائمة.

بعد ذلك ادخل كافة البيانات التي تحتاجها إدارة المرور عن مالك السيارة.

ثم اكتب البيانات الموجودة على لوحة السيارة المستعلم عنها من أرقام وحروف.

بعد ذلك اذهب على عرض؛ وهنا تجد كافة المعلومات التي تخص السيارة منذ أن صنعت وحتى الآن.

جدير بالذكر أن الاستعلام عن المخالفات المرورية ليس الهدف منه دفع الغرامات لتجديد الرخص؛ بل تحتاج إليه للاستعلام عن المخالفات الموجودة على السيارة المستعملة التي تود شرائها.

طرق الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور

هناك العديد من الطرق التي وفرتها وزارة الداخلية لتساعد المواطنين على توفير الوقت عند سداد المخالفات المرورية، من هذه الطرق ما يلي:

الموقع الرسمي النيابة العامة للمرور، وذلك بدفع المبلغ من خلال رقم الفيزا الخاص بمالك السيارة.

كما يمكنك السداد من خلال ماكينات مصاري، أو فوري.

بينما تستطيع السداد عن طريق محفظة شركة المحمول التابع لها مثل فودافون، ووي.

كما يمكنك السداد عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب بريد لك.

في نهاية مقال الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر. قد وضحنا لكم أهم الخطوات التي تستطيع من خلالها التعرف على كل المخالفات المرورية على سيارتك. كما عرضنا عليكم أهم الطرق التي يستطيع المواطن المصري سداد القيمة المادية للمخالفات على السيارة بها.