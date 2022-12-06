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وفاة الكاتب مفيد فوزي، بعد صراع مرير مع المرض، توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي المخضرم المصري مفيد فوزي عن عمر يناهز التاسعة والثمانين عاما، وقد كان يعاني من وعكة صحية شديدة منذ قرابة الشهر، نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات منطقة المهندسين بالرعاية المركزة، وقد أعلن عدد من المقربين له وبعض الصحف المصرية وفاته هذا الصباح. وفاة الكاتب مفيد فوزي مفيد فوزي في سطور: أسمه بالكامل: مفيد فوزي سعد.

تاريخ الميلاد: التاسع عشر من شهر يونيه عام 1933 ميلادية.

والده: فوزي سعد (كان يعمل موظفا في وزراة الصحة).

والدته: مريم فرج.

تخرج مفيد فوزي في كلية الأداب – جامعة القاهرة عام 1959 ميلادية.

تزوج من الإعلامية الشهيرة أمال العمدة وذلك عام 1968، والتي توفيت عام 2011 ميلادية مما أثر عليه بالحزن الشديد، وقد كان أنجب منها أبنتهما الوحيدة حنان والتي تعمل كصحفية وكاتبة أيضا. حياة مفيد فوزي العملية وأهم محطاته: عمل مفيد فوزي في بداياته كصحفي وتتلمذ على يد مثله الأعلى الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين في مجلة صباح الخير.

عمل مفيد فوزي بعد ذلك في عدد من الدور الصحفية الأخرى مثل روز اليوسف، أخبار اليوم، المصري اليوم، ومجلة الإذاعة.

تولى رئاسة تحرير مجلة صباح الخير لمدة ثمانية أعوام.

عمل أيضا مفيد فوزي كإذاعي فترة في حياته في برامج هامة مثل: أين هم الأن، خواطر على الهوا، نجوم الشر.

قام أيضا بإعداد البرامج التليفزيونية مثل: نص ساعة من وقتك، الغرفة المضيئة تقديم النجمة لبنى عبد العزيز، والنادي الدولي تقديم الفنان الراحل سمير صبري.

كما أن له أربعة لقاءات من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

له لقاءات مع أغلب وزراء الداخليه المصرية، كذلك رؤساء مجلس الوزارات.

أما المحطة الأقوى في حياته فهو دوره كمحاور ببرنامح (حديث المدينة) والذي بدأ بتقديمه عام 1998 بترشيخ من وزير الإعلام صفوت الشريف في هذا الوقت، وكان البرنامج يعتمد على نزول المذيع إلى الشارع وسط المواطنين البسطاء، وأكتسب البرنامج في هذا الوقت شهرة واسعة بين جميع طبقات المجتمع المصري والعربي.

أيضا ككاتب، لمفيد فوزي عدد كبير من المؤلفات مثل: كلام مفيد،هيكل الأخر، أسماء لامعة، رومانسيات في زمن الجفاف، وقد كتب مذكراته في كتاب أسماه (نصيبي من الحياة). تفاصيل مرض الكاتب مفيد فوزي ووفاته: كان مفيد فوزي يعاني من مرض التهابات المرارة.

كان يعيش تجربة مريرة مع المرض وخاصة أنه قد تخطى التاسعة والثمانون عاما، وكان يعاني من ألام وأوجاع شديدة في البطن، الظهر، والأكتاف.

خضع الكاتب المصري للعديد من العمليات الجراحية الدقيقة المؤلمة، ولكن دون جدوى لأن المرض قد استشرى في جسده.

أخر تلك العمليات كانت تركيب قسطرة ودعامة للقنوات المرارية.

دخل مفيد فوزي إحدى المستشفيات اليوم بمنطقة المهندسين منذ قرابة شهر، وأعلن صباح اليوم نائب مجلس النواب الكاتب مصطفى بكري وفاته.

سيتم تشييع جثمانه من كنيسة القديسة ماري بمنطقة الزمالك. عمر شويل - جدة وفاة الكاتب مفيد فوزي، بعد صراع مرير مع المرض - ثقفني تمويل قرض شخصي من بنك التسليف بدون فائدة ولا كفيل ولا تحويل راتب لحل تعثراتك والتزاماتك

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