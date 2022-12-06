نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اوعى تسمى عيالك الاسامي دي”.. الحكومة تحذر بشدة من تسمية المواليد بهذه الأسماء والمخالفين غرامة مالية 200 جنيه !!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحكومة تحذر بشدة من تسمية المواليد بهذه الأسماء، يهتم الآباء والأمهات بالبحث عن اسم مناسب لمولودهم منذ شهور الحمل الأولى، حيث إنهم يرغبون في اختيار أفضل الأسماء المناسبة لأفكارهم ومعتقداتهم والتي ستكون جزء من شخصية مولودهم أيضًا، ولكن يجب عند اختيار الاسم التعرف على قائمة الأسماء الممنوعة التي حذرت منها الحكومة، بل وقد حدد قانون الأحوال المدينة عقوبة على من يخالف ذلك، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف أسماء المواليد الممنوعة حتى نساعد كل ولي أمر في اختيار اسم مناسب ولا يعاقب عليه القانون.

أسماء المواليد الممنوعة

حددت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن يراعيها أولياء الأمور عند اختيار أسماء أبنائهم، وذلك حتى يتمكنوا من اختيار اسم مناسب دون اختراق مواد قانون الأحوال المدنية، حيث إن القانون رقم 143 لسنة 1994 الذي يخص الأحوال المدنية المعدل في عام 2018 قد أوضح أسماء المواليد الممنوعة، وجاءت بنود القانون كما يلي:

أن يكون اسم المولود فردي وغير مركب.

ألا يكون الاسم مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية أو لأي من الديانات السماوية.

ألا يكون الاسم مخالف للنظام العام والعادات والتقاليد المصرية.

ألا يتشارك مولدين من نفس الأب اسم واحد.

ألا يحمل الاسم إهانات أو شتائم لصاحبه.

عقوبة تسمية المواليد بالأسماء الممنوعة

ولم تقتصر الكومة على التحذير فقط بل حدد قانون الأحوال المدينة عقوبة لا تقل عن 100 جنيه مصري، ولا تزيد عن 200 جنية مصري كغرامة على كل ولي الأمر يقوم بمخالفة شروط المادة 21 رقم من قانون الأحوال المدينة.

مشروع تعديل قانون تسمية المواليد

ولكن بسبب اختراق بعض أولياء الأمور قانون الأحوال المدنية بوضعها الحالي، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترح لتعديل مواد قانون الأحوال المدنية الخاصة بتسمية المواليد.

حيث إنه أوضح ضرورة تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على المخالفين، حتى تكون “حبس لمدة لا تقل عن عام ودفع غرامة قدرها 5 ألف جنيه مصري”، وذلك بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة مخالفة العديد من أولياء الأمور مواد قانون الأحوال المدنية الحالي.