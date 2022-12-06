ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة المغرب ضد إسبانيا بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - توج ياسين بونو، حارس منتخب المغرب، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة "أسود الأطلس" وإسبانيا والتى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة، جائزة أفضل لاعب للحارس المغربى المتألق ياسين بونو بعدما قدم مستوى رائع خلال مواجهة إسبانيا وإنقاذه ببراعة لركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائى من كأس العالم للمرة الأولى فى التاريخ.

وحقق المنتخب المغربى تأهل تاريخى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخ المنتخبات العربية، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

انتهت الأشواط الأربعة للمباراة بالتعادل السلبى بعدما تبادل الفريقان الهجمات خلالها لكنهما فشلا فى هز الشباك، ليتجه المنتخبات لركلات الترجيح والتى شهدت تألق الحارس المغربى ياسين بونو.

وأصبح من المقرر أن يلتقى منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

فيما صعد المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط محتلاً وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلهما وخسر لقاء أيضاً.