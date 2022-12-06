انت الان تتابع خبر رسميا ..التأمينات تريح قلوب هذه الفئات من أصحاب المعاشات بشأن زيادة يناير 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل جديدة بشأن الحد الأدني والأقصي للمعاشات الذي سوف يتم البدء في تطبيقه بداية من شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2023.وأوضح عوض في تصريحات له خلال الساعات القليلة الماضية أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والذي سوف يكون 1700 جنيه بدلًا بدلا من 1400 جنيه لا يتعارض نهائياً مع الحد الأدنى للأجور بملبغ 3 آلاف جنيه، مشيراً أن الأول يتم تحديد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لعام 2019 سوف يقوم بإدخال الفئات التي تصعب تحديد الدخل الشهري لهم أمثال عمال المخابز البلدية، المقاولات والتشييد والبناء، الصيادين، المحاجر والملاحات، والصيادين وغيرهم من الفئات ، وذلك عن طريق على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.