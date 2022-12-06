أسعار البطاقة الشخصية الجديدة .. من 45 حتي 305 جنيه واستلم بعد 24 ساعة

رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالبحث حول أسعار البطاقة الشخصية الجديدة، خلال الدقائق الماضية، وذلك عن طريق استخدام المحرك الذي أعد خصيصاً لذلك وهو جوجل.في إطار الخدمات التي يقوم موقع “دوت الخليج ” بتقديمها بشكل يومي وعلى مدار الساعة سوف نقوم بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة حول أسعار البطاقة الشخصية الجديدة.
أسعار البطاقة الشخصية الجديدة:
1- العادية التي يتم استيلامها بعد 15 يوم بـ45 جينه.
2- العاجلة التي يتم استيلامها بعد 3 يوم بـ120 جنيه.
3- المميزة التي يتم استيلامها بعد 24 ساعة بـ170 جينه.
4- الـvip من المولات التجارية التي يتم استيلامها بعد 24 ساعة بـ 305 جنيهات..
الغرامات الجديدة في البطاقات الشخصية :
1- في حالة التأخر عن استخراجها لأول مرة غرامة 100 جنيه.
2- التعامل ببطاقة القديمة بعد انتهاء المدة غرامة 50 جنيهًا.
3- عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي غرامة 50 جنيهًا.
4- تعامل المواطن بطاقة منتهية أمام جهات رسمية غرامة 100 جنيه.