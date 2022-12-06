موعد بدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية يعلنها

مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المالية

وسوف يتم تطبيق قانون المحال العامة في المحافظات من يوم الاحد القادم وهذا بمجرد النشر بالوقائع المصرية، وحرص الوزير على توقيع اليوم الثلاثاء اثناء رئاسته اجتماع اللجنة العليا بحضور عدد من ممثلي كل الوزارات والهيئات وكل الجهات المعنية في الدولة، ووجه الشكر الكبير لجميع أعضاء اللجنة الذين لم يبخلوا بمجهودهم بغرض المساعدة الدائمة لتحقيق اهداف هذا القاء وعلى جميع الاشتراطات العامة والخاصة في قانون المحال العامة للتمهيد في بدء تطبيق القانون بشكل فعلي.

وقال آمنة ان القانون الجديد تم مراعاة فيه تبسيط جميع الإجراءات التي يتقدم بها من يطلب الترخيص، وهذا يكون عن طريق التعامل من ناحية واحدة وهي المراكز التي تصدر التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وهذا طبقاً لمعدل زمني مناسب في 90 يوماً في حالة إذا كان طالب الترخيص استوفي كل الاشتراطات العامة والخاصة وهي التي نص عليها القانون.