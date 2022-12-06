محمد صلاح ينتظم في معسكر ليفربول بالإمارات استعدادا لاستئناف الدورى الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - أبرز الحساب الرسمي لنادي ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح في معسكر الريدز المقام حالياً في الامارات استعداداً لاستئناف مشواره في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعاد محمد صلاح الى الانتظام في تدريبات ليفربول بعدما حصل على الإجازة التي أعقبت التوقف الدولي بسبب إقامة نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة نادي ليفربول المشاركة في معسكر دبي، حسبما أعلن الموقع الرسمي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول كلا من: أولمبيك ليون وإيه سي ميلان في مباراتين في كأس السوبر بدبي يومي الأحد والجمعة 11 و16 ديسمبر، قبل أن يلتقي مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 22 من الشهر نفسه.

كما أكد نادي ليفربول انضمام لاعبيه الدوليين المشاركين في كأس العالم 2022 في وقت لاحق، بعدما أنهى البعض منهم مشواره فيما يشارك آخرون حتى الآن.

وجاءت قائمة نادي ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا.

خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه.

خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس.

خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، بن دوك.