وزير القوى العاملة يلتقى وفد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء (صور)

جدة - نرمين السيد - وافق وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على طلب ممثلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتشكيل لجنة دائمة مع الوزارة لبحث الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى والمهنى للعاملين فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع وفد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامى سعد، لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة داخل قطاع البناء والتشييد فى تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعروضة حاليًا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وأكد المجتمعون على حرص الجميع على الحوار المجتمعى، والتعاون المستمر مع الأطراف المعنية فى القرارات والتشريعات التى تخص عالم التشييد والبناء.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير بأعضاء الوفد، مؤكدًا على أن وزارة القوى العاملة تحرص فى رسالتها وأهدافها على رعاية وحماية "القوى العاملة"، وذلك من خلال آليات عمل تنفذها إدارات مركزية، ومديريات، ومكاتب التمثيل العمالى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع مراعاة معايير العمل اللائق فى جميع "ملفات العمل"، ورحب "الوزير" بمقترح "الاتحاد" بتشكيل "اللجنة المشتركة"، لمناقشة بنود القانون وأحكامه لصالح كافة الأطراف، لتحقيق المزيد من التوازن فى علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وللوصول لتشريع يراعى التغييرات التى طرأت على عالم العمل فى الداخل والخارج فى بيئة عمل أمنة ولائقة.

وأوضح أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب المهنى والتعليم الفنى، مشيرًا إلى تنسيق مرتقب مع وزارة التربية والتعليم لدعم النشاط والتدريب الصناعى فى المدارس المعنية بهذا الملف على مستوى الجمهورية، ومضيفاً ترحيب الوزارة بالتعاون مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى ملف التدريب.

بدوره قدم رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مجهوداته وتوجيهات لرعاية وحماية العمالة المصرية المنتظمة وغير المنتظمة فى جميع مواقع العمل، وكذلك توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،متمنياً سرعة صدور قانون عمل يخدم العملية الانتاجية فى ظل "الجمهورية الجديدة".

واستعرض المهندس محمد سامى نبذة عن "الاتحاد"، وقال إنه يعمل تحت مظلته نحو 30 ألف شركة، وانضم لعضويته خلال العام الماضى فقط 7 آلاف منشأة، كما يتمثل الدور المنوط به فى وضع الأحكام المنظمة لحصر وترتيب وتصنيف المقاولين، والعمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر فى تنفيذ المشروعات، والدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة.

وأضاف "سعد" أن الاتحاد يهدف الى تنظيم مهنة المقاولات فى مصر، وأنه تأسس بالقانون رقم (104) لسنة 1992، لرعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة، وتحقيق الأهداف العامة للدولة، والمساهمة فى رفع قيمة الناتج القومى المحلى،وتنفيذ المشروعات القومية.

ورحب ممثلو "الاتحاد" بالتعاون مع الوزارة من خلال قطاع التدريب المهنى، والمشاركة فى التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وجرى الاتفاق على اليات التعاون و التنسيق بين الوزارة والاتحاد على ذلك، لتحقيق الهدف بتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء.

حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ومن ممثلى الاتحاد ممدوح مرشدى وشمس الدين يوسف ومحمد عبد الرؤوف وهشام بلطية وأحمد عفيفى وراندا حافظ وعمرو عشماوى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء.