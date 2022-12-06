خارجية الأردن: لقاء وزارى مصرى أردنى عراقى بعمان غدا لزيادة التعاون بين البلدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، سيعقد لقاء ثلاثيًا مع نظيريه وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين غدا الأربعاء، بمقر الوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتى فى إطار الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين البلدان الشقيقة، وتهدف آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، الربط الكهربائى والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة فى يونيو 2021 فى العاصمة العراقية بغداد، فى حين عُقدت القمة الثانية فى أغسطس 2020 فى عمّان، وعُقدت القمة الأولى فى مارس 2019.

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات فى إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضى على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة فى الجزائر.