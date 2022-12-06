وزيرة الهجرة: التطبيق الإلكتروني مطلب للمصريين بالخارج وسيجمع كافة احتياجاتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا يضم ممثلي وزارة الهجرة، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأسهم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لبحث آليات إنشاء تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالمهندس خالد العطار والسادة الحاضرين، مؤكدة أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للقائها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تم به بحث التعاون لتطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة على النحو الذي يعزز من جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع وزارة الاتصالات يتضمن تدشين تطبيق إلكتروني يجمع كافة المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج التي تم إطلاقها بالفعل والجاري التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية؛ لدعم الترابط بين المواطن المصري بالخارج ووطنه الأم، كما يمكن الاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه كان أحد مطالب المصريين بالخارج ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث تعمل الوزارة على تنفيذها، حيث سيكون لهذا التطبيق عظيم الأثر في نفوس المصريين بالخارج، ليجمع كافة احتياجاتهم في مكان واحد مما يسهل عليهم الحصول عليها.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة بالتطبيق الالكتروني من حيث الأقسام التي سيتضمنها التطبيق وتخصيص تصميم منفصل لكل منها، يعبرعن مضمون الخدمة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتسجيل على التطبيق للحصول على الخدمة.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين في الخارج من الخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة للتيسير عليهم في استخراج أوراقهم الرسمية، عبر بوابة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg/ والتي أيضًا سيتم إضافتها إلى التطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج، وفي هذا الشأن أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه جار العمل على تفعيل التوقيع الإليكتروني مع الجهات المعنية لتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي تتطلب توقيعهم.

من جانبه، قال المهندس خالد العطار إن المصريين بالخارج ثروة قومية لا يستهان بها، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين في الخارج والداخل وفقا لخطة الدولة للتحول الرقمي، معربا عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التي من شأنها تقوية روابط المصريين بالخارج بالوطن، ومن بينها التطبيق الالكتروني المخصص لهم.

وأشار المهندس خالد العطار إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية والتي تضم 168 خدمة حكومية؛ مؤكدًا أن هذه الخدمات سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقًا لمحددات تضمن التسجيل الشخصي.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي الهجرة والاتصالات لوضع التصور النهائي للتطبيق الإلكتروني ثم العرض على السيدة وزيرة الهجرة والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتم إطلاقه رسميًا في أقرب وقت.