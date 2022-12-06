سفير مصر فى بودابست يلتقى رؤساء كبريات شركات السياحة المجرية

جدة - نرمين السيد - التقى محمد الشناوى، سفير جمهورية لدى المجر، مع وفد الصحفيين المجريين ورؤساء ما يزيد عن 35 من كبريات شركات السياحة المجرية، وذلك قبيل توجههم إلى مصر للمشاركة فى الاجتماع السنوى لرابطة شركات السياحة المجرية.





تأتى تلك الزيارة فى ظل الجهود التى قامت بها السفارة المصرية فى المجر ووزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة مصر للطيران لتنظيم زيارة الوفد المجرى إلى مصر بهدف الترويج السياحى لمصر، والمشاركة فى الاجتماع السنوى لرابطة شركات السياحة المجرية الذى سيعقد هذا العام فى مصر، وهو الاجتماع الذى تعقده الرابطة سنويا فى إحدى الدول التى تعتبر هامة وجاذبة للسائح ولسوق السياحة المجرى. من المقرر أن يلتقى الوفد المجرى خلال تواجده بمصر بشركات السياحة المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال السياحة بين مصر والمجر، فضلاً عن زيارة عدد من المدن والمقاصد السياحية بمصر والتى يمكن الترويج لها وتسويقها لدى السائحين المجريين وسوق السياحة المجرى.

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