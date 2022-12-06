حياة كريمة فى بنى سويف.. انتهاء وتسليم 7 مدارس بتكلفة 32.7 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، انتهاء وتسليم 7 مدارس بإجمالى 87 فصلا، بتكلفة 32 مليونا و768ألفا و732جنيها، وذلك خلال الفترة من أول يوليو حتى نوفمبر من العام الجارى.





وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه جارى العمل حاليا على إنشاء 28 مدرسة بإجمالى عدد فصول 464 فصلا، وبتكلفة 167مليونا، و514 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارة تعليم سمسطا بتكلفة 10.3 مليون جنيها ويستفيد من تلك المشروعات كافة مدن المحافظة السبع، وعدد كبير من القرى والتوابع بالمراكز، لتشمل كافة المراحل التعليمية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، التعليم الفنى".

وأوضح المحافظ أنه تنوعت تلك المشروعات بين إنشاء مدارس جديدة، وإحلال كلى، وتوسعات أفقية وتعلية رأسية وإحلال جزئى لمدارس حالية، لاستيعاب الكثافة الطلابية على مستوى مدارس المحافظة، وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، ويجرى حاليا طرح 30 مدرسة بإجمالى عدد فصول 413 فصلا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 165مليونا و200 ألف جنيه، يستفيد منها 4 مدن هى بنى سويف والواسطى والفشن وسمسطا، و28 قرية وعزبة بتلك المراكز.

وأكد المحافظ أهمية وسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بقطاع التعليم فى التوقيتات المحددة، موجها بسرعة تذليل أية معوقات قد تؤثر على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، لاسيما وأن قطاع التعليم من القطاعات الحيوية التى توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، خاصة خلال السنوات الماضية، التى شهدت تطورا ودعما نوعيا ملحوظا فى مجال البنية التحتية للقطاع، فضلا عن خطة تطوير المناهج والمنظومة التعليمية وتأهيل العنصر البشرى.

وفى سياق آخر، تفقد نائب محافظ بنى سويف الدكتور عاصم سلامة، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ناصر، ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى، فى إطار تكليفات المحافظ بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية،والوقوف على المعوقات أولا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتابع نائب المحافظ خلال جولته التفقدية سير العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الزيتون، ومنها مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى مركز ناصر فى القطاع الصحى، وذلك ضمن 24 مشروعا يجرى تنفيذه فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

كما تفقد نائب المحافظ عدة مشروعات فى قطاع الصرف الصحى المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية بدائرة المركز، منها متابعة مستجدات الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز بمشروع محطة رفع الصرف الصحى بالزيتون، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة أهالى القرية وتوابعها.