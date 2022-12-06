عاجل- قرار جمهورى بتخصيص أراضى طرح النهر بأبو النمرس ومنيل شيحة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 582 لسنة 2022 بإنهاء صفة النفع العام عن أرضى طرح النهر المملوكة للدولة ملكية عامة بمدينة أبو النمرس ومنيل شيحة بمحافظة الجيزة وتخصيصها للنفع العام بغرض إنشاء مشروع متنزهات وممشى أهل مصر.





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