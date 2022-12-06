مصر تتحول لمركز عالمى لخدمات التعهيد (إنفوجراف) 

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ووقعت مصر مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وتساهم الاتفاقيات فى توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل، كما تساهم بنحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية سنويا.
واتخذت مصر عددًا من الخطوات لتعزيز خدمات التعهيد ومنها البنية التحتية المتطورة تخصيص 100 مليار جنيه لمشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون موطنا للإبداع الرقمى بجانب تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتسهيل عمل الشركات الناشئة والتقنية.
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