محافظ الشرقية: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة تطوير المراكز والمدن

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الثلاثاء، لقرية الفدادنة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.
وتفقد المحافظ عددا من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحى وبيئى للمواطنين، موجهًا رئيس المركز بتسوية الشوارع وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.
والتقى عددًا من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، مؤكدًا ضرورة تواجد المسؤول التنفيذى بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.
وتابع الأعمال التمهيدية الجارية لرصف ورفع كفاءة شارع عبدالمنعم رياض بمدينة فاقوس بطول 1.5 كم وعرض 12 مترًا لكل اتجاه وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الشارع وفق الجدول الزمنى المحدد لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.
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