محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة ثبات الأسعار وضبط جميع أشكال المخالفات

وذكر بيان محافظة الإسكندرية، حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى شن حملة مكبرة، لمراقبة الأسواق والمحلات وإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت الحملة منطقة عزبة سعد والحضرة ومحور المحمودية، حيث تم المرور على شارع الجواهر، وشارع الأمير حسن بمنطقة الحضرة، وشارع البرت الأول بسموحة ومنطقة عزبة سعد ومحور المحمودية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا متنوعا وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ على 61 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 11 ألف جنيه.
وقام حى المنتزة أول بإشراف محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، شملت الحملة شارع مسجد الصداقة، وتم تحرير 11 محضرا متنوعا و7 إنذارات قوى عاملة وأمنا صناعيا وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 آلاف جنيه.
ونفذ حى المنتزة ثان بقيادة هدى أبو كليلة حملة مكبرة، لمراقبة الأسواق والتفتيش على المحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار استهدفت مناطق طوسون، المندرة قبلى، العصافرة قبلى، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 37 محضرا متنوعا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 20 ألف جينه والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.
وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته برئاسة علاء يوسف للتفتيش على المنشآت التجارية والتى استهدفت برج العرب القديم، وتم تحرير 3 محاضر بيئة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 12 ألف جنيه.
وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من ضبط الأسعار شملت شوارع سوتير ومتفرعاته، وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضرا متنوعا و6 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 24 ألف جنيه وضبط 160 حالة اشغال متنوع و60 حاجزا حديديا.
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