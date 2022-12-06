قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر نوفمبر

جدة - نرمين السيد - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة المنوفية بكافة أجهزتها التنفيذية، وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.





كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات

لمسافة 10 كم، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصر

الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

ندوتين تثقيفيتين بجامعتى " السويس – المنوفية" تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية

عن الهوية المصرية والحروب السيبرانية والذكاء الإصطناعى وتأثير الصراعات الحالية على الإقتصاد العالمى والمحلى كذلك أخطار الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم الطلبة عددا من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة التى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الندوات نقل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحيات الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة المخاطر والتحديات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع.

وفى سياق متصل تم توقيع بروتوكولى تعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وجامعتى

"بنها وبنى سويف" وذلك من خلال إعداد خطة عمل مشتركة وتنفيذ دورات تدريبية وندوات تثقيفية

ومعسكرات تعايش لما لها من أثر إيجابى على الأعمال الفنية ومشاريع التخرج.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر

من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة.