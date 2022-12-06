محافظ قنا: المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى إن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى الجمهورية الجديدة، وحرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة.





جاء ذلك خلال تكريم محافظ قنا اليوم الثلاثاء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والتى نظمتها وحدة تكافؤ الفرص، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة، وتنفيذا للقرار رقم 66 لاختيار الأم المثالية على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وأضاف الداودى أن الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التى أطلقتها الدولة لدعم المرأة تسهم فى بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد بخطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة داخل المجتمع.



وأوضح أنه تقدم 10 متسابقات من الأمهات المثاليات وتم اختيار 3 منهن لاستيفائهن الشروط التى تنطبق عليهن وتشمل (تعليم الأم أثناء تربية الأبناء - المدة الزمنية للحالة الاجتماعية للأم - عمل الأم لزيادة مصدر دخل الأسرة - الإعاقة والمرض لأحد أفراد الأسرة - حصول الأبناء على مؤهل فوق الجامعى - مستوى دخل الأسرة (الدخل المنخفض).



وعلى صعيد آخر، أكد محافظ قنا ضرورة إلمام موظفى الإدارات الخدمية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية لتيسير تقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة ترسيخا لمبادئ حقوق الإنسان خاصة فى ظل التحول إلى منظومة الخدمات الحكومية التى تعتمد على خدمة الشباك الواحد.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ اليوم الثلاثاء موظفى الشبابيك الأمامية بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة الذين شاركوا فى الدورة التدريبية لتعلم أساسيات لغة الإشارة التى نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية النور للمكفوفين على 4 مستويات خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 11 سبتمبر الماضى.

وقال إنه تم تكريم 22 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين شاركوا فى الدورة التدريبية بواقع موظفين من كل مركز تكنولوجى على مستوى مراكز المدن، بالإضافة لموظفين من إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

ودعا المتدربين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم فى العمل، مشيرا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يسهم بشكل كبير فى الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتبارها الهدف الرئيسى لكافة مؤسسات الدولة.