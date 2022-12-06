محافظ أسيوط: رفع 300 طن مخلفات خلال حملات بـ 5 مراكز

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، الانتهاء من رفع حوالى 300 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة، ورفع قمامة من الشوارع والميادين والتجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية بمراكز ديروط والقوصية والبدارى وصدفا وساحل سليم.





وأوضح المحافظ فى -تصريح له اليوم الثلاثاء- أنه تم تنظيم حملات نظافة ورفع قمامة وإزالة مخلفات من قرى المراكز الخمسة بالتنسيق والتعاون مع مسئولى ومشرفى قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ"سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلى وشفط الأتربة و..." وغيرها من المعدات وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة. كما وجه جميع العاملين بهذا القطاع فى الوحدات المحلية والقرى بتنظيم حملات توعية تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى عن أضرار المخلفات وآثارها السلبية على البيئة والصحة العامة. وكان المحافظ قد أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام "2135858/ 088" أو رقم "2135727/ 088" أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم "01000623873" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "16528" التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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