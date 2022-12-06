انت الان تتابع خبر أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة.. تقل جيبك بتوصل لـ 305 جنيهاً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة، وهي الخاصة بالرقم القومي والغرامات التي يتم فرضها في حالة التأخر في استخراجها أو تغيير البيانات التي تحص الحالة اجتماعية أو مقر الإقامة.
رسوم استخراج البطاقة لأول مرة
الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيهاً والاستلام يكون بعد 15 يوم.
الاستمارة العاجلة بـ 120 جنياً والاستلام يكون بعد 3 ايام.
الاستمارة المميزة سعرها 170 جنيهاً والاستلام يكون بعد 24 ساعة.
الاستمارة الفي اي بي من المولات التجارية بسعر 305 جنيهاً واستلام البطاقة يكون خال 24 ساعة.
غرامات البطاقة الشخصية
تكون الغرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراجها للمرة الأولى.
والغرامة تكون 50 جنيهاً عند التعامل ببطاقة قديمة بعد انتهاء مدتها.
وتكون الغرامة 50 جنيهاً عندما لا يحدث الجميع بيانات بطاقة الرقم القومي.
وتصبح الغرامة 100 جنيه عند تعامل المواطن ببطاقة منتهية امام الجهات الرسمية.