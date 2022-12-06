انت الان تتابع خبر أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة.. تقل جيبك بتوصل لـ 305 جنيهاً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة، وهي الخاصة بالرقم القومي والغرامات التي يتم فرضها في حالة التأخر في استخراجها أو تغيير البيانات التي تحص الحالة اجتماعية أو مقر الإقامة.

رسوم استخراج البطاقة لأول مرة