المغرب بالقوة الهجومية الكاملة أمام الماتادور الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 04:29 مساءً - كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام نظيره الإسباني، لحساب دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

وتنتظر المنتخب المغربي مباراة صعبة أمام إسبانيا، التي تعتبر من المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم 2022.

ويوم أمس، قال الركراكي، في الندوة الصحفية: "ستكون مباراة صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم.. سنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم، لا شيء مستحيل".