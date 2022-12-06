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المغرب بالقوة الهجومية الكاملة أمام الماتادور الإسباني

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 04:29 مساءً - كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام نظيره الإسباني، لحساب دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

 

وضمت تشكيلة "أسود الأطلس": ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

 

وتنتظر المنتخب المغربي مباراة صعبة أمام إسبانيا، التي تعتبر من المنتخبات المرشحة لنيل كأس العالم 2022.

 

ويوم أمس، قال الركراكي، في الندوة الصحفية: "ستكون مباراة صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم.. سنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم، لا شيء مستحيل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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