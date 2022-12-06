التضامن الاجتماعي ترد على واقعة تعنيف أطفال داخل إحدي الحضانات بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - الحضانة ليست تابعة للوزارة.. وغير مرخصة .. والمقر حاصل علي رخصة " مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأستاذة ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية بفحص المنشور المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل إحدي الحضانات الكائنة بشارع نوح المتفرع من شارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية.

وعلي الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلي مكان الواقعة والذي تبين أنها حضانة تدعي "كريدل تو كريون"، ليست تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وغير حاصلة على رخصة من الوزارة ولا تتبعها ، والمقر حاصل علي رخصة " مركز تنمية مهارات أطفال" تابع للغرفة التجارية وليس لوزارة التضامن الاجتماعي .

وأكدت مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن هذه الحضانة لا تتبع الوزارة ، وغير مدرجة بسجلاتها، وتبين أنها حاصلة على رخصة من الغرفة التجارية، كمركز تنمية مهارات أطفال، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بباب شرق الجزئية بهذا المضمون لاتخاذ اللازم حيال الواقعة المذكورة.