اجتماع طارئ لبحث سبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حضور أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة فهيمة الحكيم، المستشار محمد عبد الكريم، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسى - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس - مدير إدارة التفتيش القضائى، والمستشار عبدالرؤوف موسى – رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى.

تطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية فى ضوء مقترحات المستشارين مديرى النيابات، بما يكفل تذليل جميع المعوقات التى صادفها الواقع العملى فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المستشار عدلى جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية فى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.