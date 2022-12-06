محافظ سوهاج: تنفيذ 116 مشروعًا خدميًا ضمن حياة كريمة بساقلتة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج طارق الفقى، إن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى مركز ساقلتة، والتى تبلغ 116 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمختلف القطاعات.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن هذه المشروعات موزعة على 14 قرية و96 نجعًا وتابعًا، لافتًا إلى أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ساقلتة، تشمل 12 مشروعًا للصرف الصحى، وإنشاء محطة معالجة، و12 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و15 مشروعًا لتطوير شبكات الكهرباء، وإنشاء 10 وحدات صحية جديدة، ورفع كفاءة 6 وحدات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مركزين جديدين لطب الأسرة.

وأضاف الفقى أن خطة المشروعات تشمل أيضًا إنشاء ورفع كفاءة طريقين داخليين، وإنشاء مجمعين للخدمات الحكومية، ومجمعين للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، وإنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة والطفل، فضلاً عن مشروعات تشرف عليها القطاعات المختلفة فى مجالات الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة مكاتب البريد، وإنشاء مجمع للخدمات الصناعية.

وأكد محافظ سوهاج، على الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، فى قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعى، لافتًا إلى استمرار العمل فى باقى المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.