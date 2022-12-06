القباج: الهلال الأحمر أكبر شبكة إنسانية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وهدفت الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على عمل المتطوعين وأثر هذا العمل على المجتمع وتوجيه الشكر لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى على جهودهم خلال عام 2022، وإبراز دور المتطوعين الذين شاركوا فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27، كما تم إعلان نتائج مسابقة الهلال الأحمر المصرى للتطوع، حيث تم تكريم المتطوعين الأكثر نشاطا على مستولى الجمهورية 2022.

كما تم خلال الاحتفالية إطلاق النظام الإلكترونى لإدارة المتطوعين الخاصة بالهلال الأحمر المصرى، حيث يعد الأول من نوعه والذى يهدف إلى ربط المتطوعين على مستوى الجمهورية وتيسير التواصل معهم ومتابعة انشطتهم خاصة خلال الأزمات والكوارث.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بالشباب ففتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المجال واسعاً للاستماع إليهم ولإعطائهم فرص المشاركة فى العمل العام سواء من خلال مؤتمرات الشباب، وتولى المناصب القيادية والإدارية للشباب، بالإضافة إلى تمثيل الشباب فى البرلمان المصرى، وقنوات أخرى للمشاركة.

وأضافت القباج أن مصر لديها ما يقرب من 250 ألف من الشباب المتطوع، وحوالى نصف مليون متطوع فى مجالس إدارات منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير المعلوم أعدادهم بدقة والتى تسعى الوزارة لبناء قاعدة بيانات بهم وتحديثها.

وأشارت إلى أن مصر تمر بين المحن بقوة أبنائها المتطوعين، فهناك تقاليدٌ مصرية وتعهدات ربما لم تُكتَب عن المساعدة فى أوقات الشدة والرخاء، ولذلك كان طبيعياً أن توظف الدولة المصرية فى حلّتها الجديدة هذا التعاون والاصطفاف فى عملٍ منظمٍ، فيخرج البرنامج الأهم لمصر الحديثة حياة كريمة بتعاونٍ وثيقٍ مع شبابنا المستنير، لنحيا جميعا حياةً كريمة فى ظلِّ قيادةٍ سياسيةٍ، تقدُّر عقولَ الشبابِ وإبداعاتِهم، وتوفرُ لهم دوماً طريقاً نحو المستقبل.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة: «منذ نحو شهر من الآن.. كنا نستعد لمؤتمر قمة المناخ بمدينة السلام شرم الشيخ، والآن نقف فخرا بمتطوعى مصر الذين ساهموا فى إنجاح هذا المؤتمر بجهدهم ونشاطهم، بعلمهم وثقافتهم، بقدراتهم المتعددة، وجاء اختيارهم وتأهيلهم إيمانا من الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بأهمية المتطوعين، ودورهم الكبير فى إنجاح هذا الحدث الهام الذى أبهرت فيه مصر العالم بأجمعه».

وأكدت القباج أن الهلال الأحمر يعد أكبر شبكة إنسانية فى العالم، تابعة: "تؤمن وزارة التضامن الاجتماعى بأهمية العمل التطوعى، ويعتبر المتطوعين أكبر مصادره البشرية والمالية والتكنولوجيا، فهم حائط الصد وخط الدفاع الأول، والقوة الناعمة والذكية التى يضعها الهلال فى صدارة مبادراته فى إنقاذ الأرواح، وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، فى مواقف قوية لا تفاوض على الاستقلالية ولا على الإنسانية".

وأردفت: " نحتفل اليوم بالمبادئ الأساسية التى تحكم عملنا فى الميدان، المبادئ التى لا تتغير بالزمان ولا بالمكان، فقد تأسس الصليب الأحمر قبل 150 عاماُ مستوحى من معاناة الجرحى بعد معركة سولفرينو، وهذا كان مولد الإنسانية التى نعرفها اليوم لتوفير المساعدة المحايدة المستقلة غير المتحيزة لجميع الأشخاص المحتاجين لها بغض النظر عن أى اعتبار آخر.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها موجهة رسالة لشباب مصر الواعد، قائلة : « يقول الزعيم الراحل مصطفى كامل: «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط».. فالنفس تقوى بالتعاونِ ومساعدةِ الآخر.. دعونا نستثمر فى حياتنا من خلال التطوع.. أن تعتبره حسابا للادخار طيلة العمر.. نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدماتنا للمجتمع.. يكبر حسابنا من الخير ويزيد.. ويستثمر فى غيره وبغيره.. فتمر الدنيا فى رحاب الاستثمار فى الخير والتنمية والإنسانية.. فاستبقوا الخيرات من أجلكم ومن أجل غيركم... الله.. الوطن... الخير للأرض والسلام والكرامة للإنسانية».

ومن جانبه أكد الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى أن المتطوعين هم شريان الحياة لمجتمعاتنا وهم حجر الزاوية لوصول خدماتنا الإنسانية، مشيرًا إلى أنه يقف اليوم فى فخر واعتزاز بين متطوعى الهلال الأحمر المصرى، جنود الخير، وأصحاب العطاء فى وقت الشدائد، والمصابيح فى وقت المحن.

وأكد أن الهلال الأحمر المصرى يحقق نجاحات داخل وخارج مصر فله دور جوهرى منذ قديم الأزل حين نشأته وحتى يومنا هذا، وخلال مسيرة أكثر من مائة عام من العطاء نرى التطور الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى داخل هذه المنظومة الإنسانية من متطوعين وموظفين لأجل تحسين خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وتخفيف معاناة المجتمع وافراده المتضررين من المحن.

وأضاف الناظر أن التنوع والتخصصية التى نراها اليوم فى جميع المتطوعين هى نتاج العمل الدؤوب من فريق عمل مخلص يعمل على إعلاء الإنسانية والتطوعية فى مختلف استجاباته، موجها الشكر لجميع مسؤولى الشباب فى جميع فروع الهلال الأحمر المصرى، كما أن المتطوعين يسعون دائماً لإظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين وتخفيف المعاناة الإنسانية لقد قام المتطوعون بإنارة طريق النجاح فى ظل قتامة وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصرى تعد من أعرق الجمعيات وأقدمها القائمة على التطوع حيث أنها تقوم بخدمة المجتمع منذ أكثر من 100 عام.