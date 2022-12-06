نائب محافظ شمال سيناء يؤكد على أهمية الدور المجتمعي لجامعة العريش في المشكلات البيئية والإنتاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - أكد اللواء هشام الخولي نائب السيد المحافظ على أهمية دور جامعة العريش المجتمعي في المساهمة في حل المشاكل البيئية والإنتاجية والاقتصادية التي تواجه المحافظة ومحاولة إيجاد حلول لها وتسخير الأبحاث والدراسات البحثية لحل هذه المشكلات.

وأشار الخولي خلال الاجتماع التنسيقي بين محافظة شمال سيناء وجامعة العريش بحضور رؤساء المدن ومديري مديريات الزراعة والصحة والطب البيطري والموارد المائية والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات ، إلى ضرورة ربط الرؤية البحثية للجامعة مع احتياجات البيئة والمجتمع ،،، وطلب سيادته في بداية اللقاء من السادة الحضور عرض أفكارهم في كيفية الاستفادة من جامعة العريش بخبراتها المتعددة في جميع المجالات.

ولفت الدكتور حاسم حمدي نائبا عن مدير الصحة إلى إمكانية قيام جامعة العريش متمثلة في كلية الطب في توفير التخصصات النادرة الصعب تواجدها في شمال سيناء ، الي جانب اعداد ابحاث عن إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها في تفادي الأضرار الناتجة عن هذه المخلفات بالإضافة إلي الاستفادة من القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة لخدمة المناطق البعيدة في وسط سيناء..

وطالبت الدكتورة عبير حجاب، مدير مديرية الطب البيطري الي عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة القوي البشرية في المجالات الفنية والإدارية وذلك بالاستعانة بأساتذة جامعة العريش لتنفيذ هذه الدورات .

واكد محمد سلامة، ممثل جهاز تنمية المشروعات على الدور المهم لجامعة العريش متمثل في كلية الاقتصاد المنزلي ومساهمتها في عقد التدريبات الحرفية وتوفير أماكن وكوادر بشرية وورش عمل لتدريب أصحاب المشروعات عن كيفية إدارة وتنفيذ مشرعاتهم .

ومن جانبه تحدث ممدوح الشربيني مدير التعليم الفني عن حاجته للدعم من جامعة العريش لتدريب طلبة التعليم الفني تريكو وملابس بكلية الاقتصاد المنزلي.

وأعلن جمال عبد العزيز التضامن الاجتماعي عن اهمية مساهمة جامعة العريش في عرض معارض الأسر المنتجة داخل حرم الجامعة الي جانب مشاركة طلبة كلية الآداب قسم الاجتماع في العمل في تكليف الخدمة العامة .

وتحدثت شيماء البيك ، من إدارة البيئة بالمحافظة عن إمكانية عقد ندوات توعوية بيئية للمدارس بالتنسيق مع جامعة العريش الي جانب الاستفادة من الأبحاث والمشروعات التي تجريها الجامعة في مجال تدوير المخلفات .

و عرضت المهندسة مايسة محمود ، ممثل مديرية الموارد المائية والري عن حاجتها لعمل دورات تدريبية للمهندسين والموظفين في مجال الحاسب الالي الي جانب عمل ابحاث عن التربة لاستفادة منها في عملية إنشاء الآبار .

وتحدث المهندس عاطف مطر مديرية الزراعة عن حاجته لمساهمة جامعة العريش في عقد دورات تدريبية للتدريب علي الزراعات النظيفة لتعظيم المنتج المحلي ليكون صالح للتصدير بدون كيماويات واسمدة عضوية ،، الي جانب الاستفادة من الأبحاث العلمية التي تعدها الجامعة في توفير معلومات عن الآبار وتحليل التربة واستغلال مياة الصرف الصحي ..

وقال المهندس أسامة الشريف إدارة الإنتاج بالمحافظة أنه حاجته لأبحاث التي تعدها جامعة العريش لتطوير المحاصيل الملحية والاكثار من المحاصيل التي تستحمل الملوحة ..

واجمع روساء المدن على إمكانية مساهمة جامعة العريش في دعم التجمعات التنموية بوسط سيناء بالخبرات الفنية وتدريب العاملين بالجهات المختلفة .