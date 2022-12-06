سفير مصر في المجر يلتقي مع وفد الصحفيين المجريين ورؤساء كبريات شركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار جهود الترويج للسياحة في مصر، بما في ذلك العمل على زيادة عدد السائحين القادمين من المجر الى مصر، التقى السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، مع وفد الصحفيين المجريين ورؤساء ما يزيد عن ٣٥ من كبريات شركات السياحة المجرية، وذلك قبيل توجههم الى مصر للمشاركة في الاجتماع السنوي لرابطة شركات السياحة المجرية.

تأتي تلك الزيارة في ظل الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في المجر ووزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة مصر للطيران لتنظيم زيارة الوفد المجري إلى مصر بهدف الترويج السياحي لمصر، والمشاركة في الاجتماع السنوي لرابطة شركات السياحة المجرية الذي سوف يعقد هذا العام في مصر، وهو الاجتماع الذي تعقده الرابطة سنوياً في احدى الدول التي تعتبر هامة وجاذبة للسائح ولسوق السياحة المجري.

هذا، من المقرر ان يلتقي الوفد المجري خلال تواجده بمصر بشركات السياحة المصرية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين مصر والمجر، فضلاً عن زيارة عدد من المدن والمقاصد السياحية بمصر والتي يمكن الترويج لها وتسويقها لدى السائحين المجريين وسوق السياحة المجري.