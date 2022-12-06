البريد: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد الأورومتوسطى تأكيد لدورها الريادى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصرى الدكتور شريف فاروق أن استضافة مصر لاجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدى الأورومتوسطى والجمعية العامة الخامسة عشر للاتحاد، تأتى تأكيدا على الدور الريادى للبريد المصرى على الساحة الإقليمية والعالمية.





جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدى الأورومتوسطى والجمعية العامة الخامسة عشر للاتحاد، بمدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية هيئة البريد المصرى، بمشاركة 11 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأورومتوسطى (كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، موناكو، فلسطين، سلوفينيا، إسبانيا، الأردن، ليبيا، سوريا، وتركيا)، إلى جانب كبار الشخصيات البريدية العالمية، وعلى رأسها مدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى مساهيكو ميتوكى.

وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصرى إن الاجتماعات تحمل أهمية كبيرة تتناول العديد من الموضوعات المحورية المهمة، التى تخص مستقبل العمل البريدى والتحديات التى تواجهه حول العالم؛ حيث تناقش عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تناقش أوجه التعاون المشترك بين الإدارات البريدية العربية والأوروبية بالشكل الذى يلبى آمال وتطلعات العملاء وتبادل الخبرات والمعرفة بين بلدان شمال وجنوب المتوسط.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التى تخص البريد المصرى مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الإدارات البريدية المشاركة فى مجالات تقديم الخدمات البريدية عبر إنشاء آلية عمل تضامن بين الدول الأعضاء.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الجلسة الخامسة عشرة للجمعية العامة للاتحاد البريدى الأورومتوسطى شهدت إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وقد فاز بها كل من "مصر وإيطاليا وألبانيا وفرنسا وتركيا والمغرب وإسبانيا والأردن والجزائر ولبنان"، وسيتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الجديد خلال الدورة القادمة "2022 - 2023" بالجلسة المسائية، كما تم مناقشة خطة العمل المستقبلية، وتعديل الاتفاقية الخاصة بالاتحاد الأورومتوسطى لتشمل صفة مراقب مميز، وتعديل النظام الداخلى وقواعد فرق العمل.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البريدى الأورومتوسطى، بحث رئيس مجلس إدارة البريد المصرى الدكتور شريف فاروق، مع مدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى مساهيكو ميتوكى، أهم الموضوعات التى تشغل القطاع البريدى الدولى ودور المؤسسات البريدية فى تحقيق الشمول المالى وتنمية حجم التجارة الإلكترونية ودور الشبكة البريدية فى دعم سياسات البلدان الوطنية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة فى البلدان النامية، إلى جانب توجهات البريد فى تبنى سياسات مستدامة عالميا.

من جانبه أشاد ميتوكى بالتطور الذى حققه البريد المصرى على كافة الأصعدة مثل جودة الخدمة والانتشار والتحول الرقمى، مع التزامه بدوره فى توفير خدمة بريدية شمولية، مشيرا إلى أن البريد المصرى مثال تحتذى به العديد من البلدان.