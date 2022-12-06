محافظ المنيا يتابع مكافحة أمراض الأنيميا والسمنة ضمن «100 مليون صحة»

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال المبادرة الرئاسية للمسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الابتدائية بمدرسة المنيا للغات بمدينة المنيا، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحى، بجميع مراكز المحافظة.





أكد محافظ المنيا أن الحملة هى استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للوصول لجميع المواطنين فى المراحل العمرية المختلفة، ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياة آمنة وكريمة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا. وشدد القاضى على تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ. قال الدكتور ياسر إسماعيل منسق الحملة، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائى، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، وسيقوم التأمين الصحى بعلاج الحالات المرضية بكل عيادات الفرع على طول المحافظة وتتولى الصحة الكشف على طلبة المدارس الابتدائية بالقرى.

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