التنمية المحلية: بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة

جدة - نرمين السيد - ووجه آمنة - خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلى كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية - الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة الذين لم يدخروا جهدًا من أجل المساهمة المثمرة فى تحقيق أهداف هذا اللقاء.

ووقع على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية، حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد المقبل.

وأضاف أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.

وأوضح أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.

وتابع أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة للمساهمة بجهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ولفت إلى أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويسهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا للمساهمة فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وقال الوزير إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأوضح أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بكل المحافظات؛ للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة لعاملين مراكز التراخيص والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل بدء التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزًا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وتابع آمنة أن جميع المحافظات والجهات مستعدة لبدء تطبيق القانون، قائلًا: "نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعانى من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبى على الاقتصاد الوطنى، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر فى أحبال البيروقراطية".

وأضاف أنه فى هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

وأوضح أننا نسعى اليوم لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، آملين أن تسهم جهودنا فى تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك إيجابًا فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية استعداد كامل لتقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسرى نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهى تمثل 80% من الأنشطة القائمة فى مصر.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة وكذلك توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص.

وقال إن كل هذه الأمور لم تكن واضحة فى القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد فى الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص فى ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يومًا لنظام الترخيص المسبق.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لخدمة المواطن.

وتابع أنه فى ضوء سعى الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لم تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.

وأضاف أن اللجنة العليا للتراخيص تتبعها 339 مركزًا لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وأكد هشام آمنة أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث والإسكان والحماية المدنية، لافتا إلى أن القانون وضع أيضًا آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

وشدد على أن اللجنة العليا للتراخيص قد قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة، فتم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتى ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

وقال إنه روعى فى القانون تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يومًا والتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.

وأضاف أنه تم أيضًا استحدث القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسرى نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها 65 نشاطًا وهى تمثل 70% من الأنشطة القائمة فى مصر.

وتابع أن القانون نظم أيضًا إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وذكر أنه فى إطار ذلك سيكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكترونى دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، ولاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطنى نحو بلوغ غاياته من الازدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.

وأوضح آمنة أنه تم عقد دورات تدريبية لمسئولى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات والجهات الأخرى الخارجية القائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون، حيث تم تدريب 422 مُتدربًا من مسئولى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات، وتدريب 111 ضابطًا من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية.

كما تم تدريب 33 مُتدربًا من وزارة البيئة، و202 مُتدرب من وزارة القوى العاملة، و35 مُتدربًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد انتهى القانون إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التى لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا فى حالات تكرار المخالفة.