الرقابة النووية: مصر تسعى لزيادة حصة الكهرباء المولدة لـ9% بحلول 2030

جاء ذلك فى كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليوم الثلاثاء خلال جلسة الطاقة النووية والتنمية المستدامة، التى عقدت ضمن فعاليات المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.
وأضاف شعبان، أنه منذ أن اتخذت مصر قرارها الاستراتيجى ببناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء فى 2007 عملت على أن يكون هناك قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ويغطى الجوانب المختلفة لتلك الأنشطة من أمن وأمان نوويين وضمانات نووية وطوارئ نووية وإشعاعية وكذلك المسؤولية المدنية، ومن ثم صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وأوضح أنه بموجب هذا القانون أنشأت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة وأناط بها القانون تولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية؛ للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وخّول لها القانون كافة الصلاحيات اللازمة فى سبيل تحقيق ذلك الهدف.
ولفت إلى أن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأساسى هو التأكد من أن المنشآت النووية يتم إنشاؤها وتشغيلها وفق أعلى معايير الأمان لضمان عدم وجود تأثير سلبى على الصحة العامة أو البيئة، ولكن هذا الدور يجب ألا يعيق بأى حال أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اتخذت العديد من الخطوات لبناء هيئة رقابية قوية ومستقلة للاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية وتنفيذًا لخطة الدولة المصرية وذلك دون الإخلال بدورها الأساسى فى الحفاظ على الصحة العامة والسلامة كأولوية أولى لدى الهيئة.
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