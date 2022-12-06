جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن حياة كريمة فى أسوان:- وسجلت حياة كريمة، فى محافظة أسوان أرقاما كبيرة فى معدلات التنمية وعدد المشروعات والتكلفة الاستثمارية التى تحققها. وتستهدف المشروعات توفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى، إضافة إلى خدمة القطاع السياحى بجنوب مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. طفرة تنموية فى أسوان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.