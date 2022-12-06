رئيس مجلس النواب يحيل قانون “الإجراءات الضريبية” للجان المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل “قانون الإجراءات الضريبية الموحد”، إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

فقد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.