جدة - نرمين السيد - وأقيم قداسًا صباح اليوم، بحضور الجثمان فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة. وكان نيافته قد توفى صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 66 عاما، وخدمة أسقفية زادت عن 20 سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة. الأنبا داود أسقف المنصورة فى سطور 1.ولد إيهاب نظير خليل فى حى شبرا بالقاهرة يوم 25 يناير 1957. 2.تربى وخدم فى كنيسة السيدة العذراء بالوجوه، بشبرا. 3.حصل بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة. 4.ترهب فى دير البرموس بوادى النطرون باسم الراهب موسى البراموسى يوم 3 يوليو عام 1990. 5.خدم لفترة قصيرة فى سكرتارية المتنيح البابا شنودة الثالث، قبل سيامته أسقفًا. 6.سيم أسقفًا لإيبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2002. 7.عانى فى السنوات الأخيرة من مرض السرطان. 8.توفى فى ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاته.. 8 معلومات عن الأنبا داود أسقف المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.