وزير الصحة: مصر تمتلك خبرات متراكمة عبر الأزمنة فى طب العظام

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية المؤتمر السنوى لجمعية جراحة العظام المصرية، والتى تعد من أقدم وأعرق الجمعيات العلمية فى الوطن العربى.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير ثمن جهود الجمعية لنجاحها المستمر فى عقد المؤتمر على مدار عشرات السنوات الماضية، حيث يعد المؤتمر أكبر الفعاليات التى تقام فى مجال جراحة العظام فى إفريقيا والوطن العربى، موضحًا أن الجمعية هى البيت الكبير لكل جراحى العظام فى مصر والوطن العربى وإفريقيا.

وأضاف أن الوزير أكد أهمية مشاركة شباب الأطباء بفعالية فى هذا المؤتمر للاستفادة من الخبرات العلمية للوافدين المشاركين فى الحدث من مختلف الدول، من خلال المحاضرات والجلسات العلمية، وورش العمل التى تعقد خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد حرص الدولة المصرية من خلال المؤسسات العلمية على الاستمرار فى التدريب والتعليم للأطباء بمختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات متراكمة عبر الأزمنة فى طب العظام، كما لفت إلى جهود وزارة الصحة فى التعليم الطبى المستمر للأطباء فى تخصص طب العظام سواء من خلال الزمالة المصرية أو البرامج التدريبية المختلفة التى تتيحها الوزارة.

وقال إن الوزير لفت إلى أهمية خروج توصيات من المؤتمر بأهمية إرساء قواعد لإجراءات الوقاية من الأمراض التى تؤدى إلى حدوث التشوهات الخاصة بالعظام خاصة للأطفال.