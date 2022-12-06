شكرى يتوجه إلى عمان للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.





وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الآلية الثلاثية فى عمان من المقرر أن يناقش الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثى المطروحة بين الدول الثلاث فى العديد من المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قادة مصر والأردن والعراق فى اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة. وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق المستمر بين مصر والأردن والعراق، فضلاً عن الإسهام فى العمل على حلحلة الأزمات التى تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن.

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