انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تصدر تفاصيل جديدة بشأن الأسئلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بعملية امتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدارسي الحالي 2022-2023، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يوليو القادم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تكون من بنوك الأسئلة التي يعرفها جميع طلاب هذه المرحلة التعليمية، حيث أنها سوف تعتمد على قياس الفهم ونواتج التعلم بما يتوافق مع نظام التقييم الجديد، وما حصل عليه الطلاب خلال العام الدراسي.

وأشارت الوزارة أن الأسئلة سوف تكون من داخل المقررات الدراسية التي تم تدريسها لطلاب الصف الثالث الثانوي، وأنه لا صحة مطلقاً في الأتيان بأسئلة من خارج المقرر الدراسي.